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Голкипер Васютин рассказал о причинах ухода из "Зенита"

Голкипер "Акрона" Александр Васютин рассказал об уходе из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Это взвешенное решение. Я хотел играть. Надеюсь играть больше. Изменилось мое игровое время и вовлеченность в результат", - сказал Васютин в эфире "Матч ТВ".

Александр Васютин перешел в тольяттинский "Акрон" из петербургского "Зенита" летом 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона-2025/2026. Голкипер выступал за петербуржцев с 2016 года. Всего на счету вратаря 21 матч в РПЛ, 29 пропущенных мячей и 8 матчей "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 900 тысяч евро.

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