"Он сказал: "Чао, strong man!" Харизматичный тренер, очень уверен в себе, четко высказывает свою позицию и видение игры. Поэтому впечатление как о тренере, так и о человеке отличное. Будет приятно с ним работать", - приводит слова Заболотного официальный сайт ФК "Спартак".
1 июля пресс-служба московского "Спартака" объявила о подписании с 34-летним центральным нападающим Антоном Заболотным контракта на срок до лета 2026 года. В июне форвард покинул подмосковные "Химки", которые начали процедуру банкротства, и получил статус свободного агента.
"Спартак" начнет новый сезон Российской Премьер-Лиги с домашнего матча с махачкалинским "Динамо". Встреча пройдет в период с 18 по 21 июля. Точная дата станет известна позднее.
"Он сказал: "Чао, strong man!" Заболотный рассказал о первом разговоре со Станковичем
Нападающий "Спартака" Антон Заболотный рассказал, какое впечатление при первом разговоре произвел главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Фото: ФК "Спартак"