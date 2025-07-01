"У сборной Армении расписаны все матчи на 2025 год. Матч с Россией в них не входит. Встреча с Россией на данном этапе [с РФС] не обсуждалась", - приводит слова представителя пресс-службы Федерации футбола Армении Sport24.
Начиная с 1991 года, сборные Армении и России проведи друг с другом пять матчей: четыре в рамках отборочного турнира чемпионата Европы (в 1999 и в 2011 гг.) и один товарищеский матч (в 2014 гг.). В очных встречах четыре победы одержали россияне, и ещё одна игра завершилась вничью.
Напомним, с февраля 2022 года сборная России в связи с отстранением от международных турниров проводит исключительно товарищеские матчм.
Проведение матча между сборными Армении и России сейчас не обсуждается
В Федерации футбола Армении высказались о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС