«После подписания Довбни уже ничему не удивляюсь. Ему 37 лет было, а они его подписывают. Наверное, они что-то знают, теперь будем смотреть. Опять за третье-четвертое место будут бороться, ну, давайте», — заявил Канчельскис «СЭ».
1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила о подписании с 34-летним центральным нападающим Антоном Заболотным контракта на срок до лета 2026 года. В июне форвард покинул подмосковные «Химки», которые начали процедуру банкротства, и получил статус свободного агента.
«Спартак» начнет новый сезон Российской Премьер-Лиги с домашнего матча с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет в период с 18 по 21 июля. Точная дата станет известна позднее.
Канчельскис — о переходе Заболотного в "Спартак": после Довбни уже ничему не удивляюсь
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход нападающего Антона Заболотного в «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"