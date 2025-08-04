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Лончар - о незабитом пенальти "Спартаку": в моменте я был уверен

Хавбек "Акрона" Стефан Лончар рассказал, почему он бил первый пенальти в ворота "Спартака" в 3-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Акрон"
"Это все неважно. Я просто в моменте был уверен, что могу забить мяч. Я просто взял и попытался забить", - передает слова Лончара "Чемпионат".

Напомним, вчера, 3 августа состоялась игра "Акрон" - "Спартак" в рамках 3-го тура РПЛ, которая завершилась вничью со счетом 1:1. В середине второго тайма тольяттинская команда заслужила право на одиннадцатиметровый удар, который исполнил полузащитник Стефан Лончар и не сумел его реализовать.

Отметим, туром ранее нападающий "Акрона" Артем Дзюба не забил пенальти в ворота "Сочи" (4:0).

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