Лончар - о незабитом пенальти "Спартаку": в моменте я был уверен

"Это все неважно. Я просто в моменте был уверен, что могу забить мяч. Я просто взял и попытался забить", - передает слова Лончара "Чемпионат".
Напомним, вчера, 3 августа состоялась игра "Акрон" - "Спартак" в рамках 3-го тура РПЛ, которая завершилась вничью со счетом 1:1. В середине второго тайма тольяттинская команда заслужила право на одиннадцатиметровый удар, который исполнил полузащитник Стефан Лончар и не сумел его реализовать.
Отметим, туром ранее нападающий "Акрона" Артем Дзюба не забил пенальти в ворота "Сочи" (4:0).