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Талалаев: с такими партнёрами в "Спартаке" Заболотный может побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что новичок «Спартака» Антон Заболотный способен стать одним из лучших нападающих чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
«У нас очень мало футболистов в РПЛ с таким КПД. Это футболист, который выигрывает больше всего верховых единоборств в нашей лиге. Почему такая недооценка? Потому что у нас, к сожалению, о футболистах судят дилетанты, а не специалисты и профессионалы. Я говорю про тех, кто критиковал Заболотного. Я очень хотел поработать с ним. Он сложности доставит любому сопернику. С такими подносчиками снарядов я не исключаю, что человек будет бороться за звание лучшего бомбардира. Он может доказать свою состоятельность», — заявил Талалаев «Матч ТВ».

1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила о подписании с 34-летним центральным нападающим Антоном Заболотным контракта на срок до лета 2026 года. В июне форвард покинул подмосковные «Химки», которые начали процедуру банкротства, и получил статус свободного агента.

«Спартак» начнет новый сезон Российской Премьер-Лиги с домашнего матча с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет в период с 18 по 21 июля. Точная дата станет известна позднее.

Напомним, что летом 2024 года Антон Заболотный, будучи свободным агентом, перешёл в «Химки» из ЦСКА. В прошедшем сезоне он принял участие в 31 матчах, забив 6 мячей и отдав 6 голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 33-летнего форварда составляет 750 тысяч евро.

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