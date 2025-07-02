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Алаев: не стал бы говорить, что место "Торпедо" в РПЛ может занять "Оренбург"

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, может ли "Оренбург" занять место "Торпедо" в РПЛ.
Фото: РПЛ
"Не стал бы сейчас так говорить. Нужно понимать, какое именно решение будет вынесено по "Торпедо". Но в регламенте есть норма приоритета клуба РПЛ, что и было применено в случае с "Пари НН", - цитирует Алаева "РБ Спорт".

Напомним, что совладелец московского "Торпедо" Леонид Соболев и бывший генеральный директор команды Валерий Скородумов были заключены под стражу. Функционеры обвиняются в попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного мероприятия. Сообщалось, что Соболев и Скородумов пытались дать взятку футбольному арбитру.

Ранее в СМИ появилась информация, что РФС намерен исключить московское "Торпедо" из числа участников РПЛ, либо снять 15 очков с команды в грядущем сезоне.

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