Алаев: не стал бы говорить, что место "Торпедо" в РПЛ может занять "Оренбург"

"Не стал бы сейчас так говорить. Нужно понимать, какое именно решение будет вынесено по "Торпедо". Но в регламенте есть норма приоритета клуба РПЛ, что и было применено в случае с "Пари НН", - цитирует Алаева "РБ Спорт".
Напомним, что совладелец московского "Торпедо" Леонид Соболев и бывший генеральный директор команды Валерий Скородумов были заключены под стражу. Функционеры обвиняются в попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного мероприятия. Сообщалось, что Соболев и Скородумов пытались дать взятку футбольному арбитру.
Ранее в СМИ появилась информация, что РФС намерен исключить московское "Торпедо" из числа участников РПЛ, либо снять 15 очков с команды в грядущем сезоне.