"Краснодар" дал мне очень много хорошего. Я рад быть здесь. В день чемпионства я был с семьей. Очень счастлив. Это был матч, который мы ждали и чемпионство, к которому долго шли", - цитирует Кордобу "СЭ".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. В 30-м туре чемпионата России южане на своем поле одержали победу над московским "Динамо" со счетом 3:0 и благодаря этому обогнали в итоговой турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. Напомним, что до этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Кордоба - о чемпионском матче: игра, которую мы ждали и чемпионство, к которому долго шли
Нападающий Джон Кордоба поделился своими эмоциями от чемпионства "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"