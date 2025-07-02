"Да, у меня там друзья. Команда заслуживает участвовать в премьер-лиге. Григорий Викторович Иванов и болельщики отдают много сил для того, чтобы "Урал" играл на высшем уровне", - цитирует Бевеева "РБ Спорт".
Напомним, что Мингиян Бевеев этим летом перешел из екатеринбургского "Урала" в калининградскую "Балтику" и заключил контракт на два сезона.
По итогам минувшего сезона калининградская "Балтика" заняла первое место в Первой Лиге и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу. Екатеринбургский "Урал" расположился на четвертой строчке и сыграл с грозненским "Ахматом" в переходных матчах, уступив с общим счетом 2:3.
Бевеев: "Урал" заслуживает играть в РПЛ
Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев рассказал, продолжает ли он следить за "Уралом".
Фото: ФК "Урал"