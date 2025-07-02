По данным источника, вчера, 1 июля, защитник Никита Чернов и вингеры Хесус Медина и Антон Зиньковский занимались отдельно от основной команды московского "Спартака" на другом поле. Сообщается, что такое решение принял главный тренер Деян Станкович в связи с тем, что не рассчитывает на этих футболистов.
В минувшем сезоне 29-летний Чернов принял участие в 11 матчах за красно-белых и отметился одной голевой передачей. Медина записал на свой счет 3+3 по системе гол плюс пас в 24 играх, а Зиньковский отдал три ассиста в 13 матчах.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Чернов, Медина и Зиньковский по решению Станковича тренируются отдельно от основы "Спартака"
Три игрока "Спартака" тренировались отдельно от команды.
Фото: ФК "Спартак"