"Все футболисты разные. Все прогрессируют, и Алеррандро очень тщательно относится к делу. Ни у тренеров, ни у врачей нареканий к его самоотдаче точно нет. Поэтому я думаю, что у него всё должно быть хорошо", - сказал Безуглов "Чемпионату".
25-летний центральный нападающий Алеррандро пополнил состав московского ЦСКА в это зимнее трансферное окно, перебравшись из "РБ Брагантино". Стороны заключили контракт до конца 2027 года. За "армейцев" бразильский форвард принял участие в шести матчах российской Премьер-лиги и одной игре Кубка России, в которых провел на поле всего 183 минуты и не отличился результативными действиями.
Врач ЦСКА: ни у тренеров, ни у врачей нареканий к самоотдаче Алеррандро точно нет
Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о физической форме бразильского форварда Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА