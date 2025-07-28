"Личный план на сезон? Минимум десятку забить было бы отлично. Без разницы, с учетом Кубка России или нет, главное, забивать и помогать команде", - цитирует Комличенко "Матч ТВ".
Напомним, Николай Комличенко, играющий на позиции центрфорварда, присоединился к московскому "Локомотиву" в нынешнее летнее трансферное окно. Нападающий уже принял участие в двух матчах за "железнодорожников" в РПЛ, провел на поле суммарно 77 минут и пока не отметился голевыми действиями. В минувшем сезоне Комличенко оформил 9+5 по системе гол плюс пас в 37 играх за "Ростов".
Комличенко - о планах на сезон: минимум десятку забить было бы отлично
Новичок "Локомотива" форвард Николай Комличенко рассказал о своих планах на этот сезон.
Фото: ФК "Локомотив"