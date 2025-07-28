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Мостовой - о возможном уходе Мангаша из "Спартака": а он играл?

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал возможный трансфер защитника красно-белых Рикарду Мангаша в "Спортинг".
Фото: ФК "Спартак"
"А он играл? Не запомнился. Его купили в том году, в этом уже продали, чем он мог запомниться?" - передает слова Мостового "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появились данные, что крайний левый защитник московского "Спартака" Рикарду Мангаш близок к переходу в лиссабонский "Спортинг".

Мангаш присоединился к спартаковцам осенью прошлого года. Действующее соглашение 27-летнего португальца с российским клубом рассчитано до конца июня 2026-го. Всего в составе красно-белых футболист провел 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отличился тремя забитыми голами.

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