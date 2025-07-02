«Забраться на вершину трудно, но удержаться ещё труднее - это немногим удается. Если «Краснодар» будет в тройке - это хороший результат. Задача «Краснодара» - сохранить состав и кого-то ещё прикупить. У «Краснодара» ведь есть возможности. Мы же видим состав, там десять иностранцев, поэтому и стали чемпионами. Убери этих иностранцев - и я бы посмотрел, как они стали бы чемпионами с русскими», - цитирует Мостового Metaratings.ru.
Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» выиграл чемпионат России. На второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.
12-го июля «быки» сыграют с армейцами в матче за Суперкубок России. А в первом туре РПЛ «черно-зеленые» встретятся с «Пари НН» в гостях.
Мостовой: если "Краснодар" завершит новый сезон РПЛ в тройке, то это будет хорошим результатом
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах «Краснодара» в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"