«Будущее Хесуса? Я ничего не знаю, думаю, что на данный момент ничего нет, у него еще один год по контракту. Обсуждалось ли продление контракта? На данный момент нет. Отстранение? Об этом мне тоже неизвестно», - цитирует Франциско Медину «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация, что Хесус Медина и еще двое игроков «Спартака» тренировались отдельно от команды вчера, 1 июля.
В минувшем сезоне 28-летний парагваец принял участие в 24 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 2,9 млн евро.
Отец Медины - о будущем игрока: у него еще один год по контракту со "Спартаком"
Отец полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины Франциско Медина ответил на вопрос об отстранении футболиста.
Фото: ФК "Спартак"