Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Наш иранский легионер прибыл в расположение команды и уже приступил к тренировкам», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что футболист испытывал сложности с вылетом из Ирана.
В минувшем сезоне Джавад принял участие в 29 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Контракт 22-летнего полузащитника с махачкалинским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
По итогам сезона-2024/25 динамовцы финишировали на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
Джавад прибыл из Ирана в расположение махачкалинского "Динамо"
Иранский полузащитник Мохаммад Джавад Хоссейннежад прибыл в расположение махачкалинского «Динамо» на летнем сборе.
Фото: ФК "Динамо" Мх