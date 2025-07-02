Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Боруссия Д
2 - 1 2 1
МонтеррейЗавершен

Джавад прибыл из Ирана в расположение махачкалинского "Динамо"

Иранский полузащитник Мохаммад Джавад Хоссейннежад прибыл в расположение махачкалинского «Динамо» на летнем сборе.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Наш иранский легионер прибыл в расположение команды и уже приступил к тренировкам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что футболист испытывал сложности с вылетом из Ирана.

В минувшем сезоне Джавад принял участие в 29 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Контракт 22-летнего полузащитника с махачкалинским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

По итогам сезона-2024/25 динамовцы финишировали на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится