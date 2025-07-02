«Российский футбол некорректно сравнивать с европейским. Есть топ-5 лиг, которые считаются сильнейшими. Чтобы РПЛ сравнивать с ними, нам сначала нужно вернуться на международную арену. Пока могу сказать, что два сезона подряд в чемпионате России интрига живет до конца, это самое важное. Приятно, что сменился чемпион, то есть у других команд появился шанс, они поняли, что невозможное возможно», - цитирует Ларионова Odds.ru.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции - ЦСКА.
«Быки» прервали шестилетнюю победную серию «сине-бело-голубых».
Ранее стало известно, что новый сезон РПЛ начнется 18-го июля. В первом туре «Краснодар» сыграет с «Пари НН» в гостях, а «Зенит» на домашнем поле примет «Ростов».
Ларионов: приятно, что в РПЛ сменился чемпион. Другие команды поняли, что невозможное возможно
Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов сравнил российский футбол с европейским.
Фото: ХК СКА