"11 млн евро? Это нормальная сумма, у нас не так много быстрых футболистов с хорошим дриблингом, которые могут усилить топ-клубы. Садулаев — индивидуальность, он может брать и возить", - сказал Быстров в шоу "О, Родной Футбол!".
Ранее источники сообщали об интересе ЦСКА к полузащитнику "Ахмата" Садулаеву. В минувшем сезоне хавбек грозненцев сыграл за команду 35 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи.
Быстров одобрил возможный трансфер Садулаева в ЦСКА
Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров оценил возможный трансфер хавбека "Ахмата" Лечи Садулаева в ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"