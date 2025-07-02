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Быстров одобрил возможный трансфер Садулаева в ЦСКА

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров оценил возможный трансфер хавбека "Ахмата" Лечи Садулаева в ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"
"11 млн евро? Это нормальная сумма, у нас не так много быстрых футболистов с хорошим дриблингом, которые могут усилить топ-клубы. Садулаев — индивидуальность, он может брать и возить", - сказал Быстров в шоу "О, Родной Футбол!".

Ранее источники сообщали об интересе ЦСКА к полузащитнику "Ахмата" Садулаеву. В минувшем сезоне хавбек грозненцев сыграл за команду 35 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

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