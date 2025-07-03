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Сабуа назвал двух игроков "Краснодара", готовых играть в Европе

Бывший футболист "Краснодара" Леон Сабуа считает, что Александр Черников и Станислав Агкацев способны заиграть в европейских чемпионатах, помимо Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Черников может уехать спокойно. С учетом своих данных, физической готовности, сильных качеств, на которых он играет, он не затеряется нигде. Он вполне может уехать куда-нибудь в Европу. Еще Агкацев", - скаMetaratingsзал Сабуа Metaratings.

В минувшем сезоне "Краснодар" впервые в истории выиграл Российскую Премьер-Лигу, опередив "Зенит" на одно очко.

Ранее сообщалось, что капитан "быков" Сперцян заинтересовал клубы из чемпионатов Нидерландов, Англии и Испании.

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