"У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро — в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию", - приводит слова Веги сайт клуба.
Вега перешел в "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс", подписав пятилетний контракт. За петербургскую команду футболист будет выступать под 66-м игровым номером.
Вега: предложение "Зенита" принял легко и быстро
Новичок "Зенита" Роман Вега рассказал, как принял решение перейти в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"