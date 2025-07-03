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Вега: предложение "Зенита" принял легко и быстро

Новичок "Зенита" Роман Вега рассказал, как принял решение перейти в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро — в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию", - приводит слова Веги сайт клуба.

Вега перешел в "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс", подписав пятилетний контракт. За петербургскую команду футболист будет выступать под 66-м игровым номером.

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