"Хорхе – проблемный футболист, это все знают. Не подошел он нашей команде, это очевидно. На сборы не приехал, чем показал свое отношение к клубу. Думаю, что Карпин разберется с вопросом по Карраскалю в самое ближайшее время. Его необходимо продать этим летом", — сказал Терехин "РБ Спорт".
По некоторым данным, бразильский "Фламенго" ведет переговоры с "Динамо" о трансфере колумбийского хавбека Карраскаля. Сделка оценивается в 12-14 млн евро. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. В "Динамо" колумбиец переходил из ЦСКА.
Терехин выступил за скорейшую продажу Карраскаля из "Динамо"
Бывший нападающий "Динамо" Олег Терехин считает, что бело-голубым надо продавать полузащитника Хорхе Карраскаля.
Фото: ФК "Динамо" Мск