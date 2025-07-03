"Караваев очень долго восстанавливается, и, по моему мнению, ему придется набирать форму уже в другой команде. Что касается Волкова, то после тяжелой травмы это будет уже другой футболист. На мой взгляд, ему тоже надо уходить в аренду и набирать кондиции в другой команде, потому что на скамейке ты их никогда не наберешь", — сказал Стрепетов "РБ Спорт".
Караваев продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия, травму футболист получил в январе этого года. Игрок точно не успеет к началу нового сезона. Волков получил в прошлом чемпионате РПЛ повреждение крестообразных связок. Защитник уже вернулся в общую тренировочную группу "Зенита" и готовится с командой.
Стрепетов: Караваеву и Волкову пора уходить из "Зенита" в аренду
Бывший игрок и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов считает, что Вячеславу Караваеву и Сергею Волкову пора искать другую команду.
Фото: ФК "Зенит"