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Медведев отказался комментировать слухи про уговоры Сергеева перейти в "Спартак"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи об уговорах форварда Ивана Сергеева со стороны питерского клуба, чтобы тот перешел в "Спартак", а не "Динамо".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Правда ли, что я уговариваю Сергеева перейти в "Спартак"? Глупости не комментирую", — сказал Медведев Sport24.

Ранее соответствующий слух опубликовал инсайдер Иван Карпов.

Сергеев принадлежит "Крыльям Советов". В ближайшее время нападающий может перейти в московское "Динамо". На игрока также претендует "Спартак".

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