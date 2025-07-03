"Правда ли, что я уговариваю Сергеева перейти в "Спартак"? Глупости не комментирую", — сказал Медведев Sport24.
Ранее соответствующий слух опубликовал инсайдер Иван Карпов.
Сергеев принадлежит "Крыльям Советов". В ближайшее время нападающий может перейти в московское "Динамо". На игрока также претендует "Спартак".
Медведев отказался комментировать слухи про уговоры Сергеева перейти в "Спартак"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи об уговорах форварда Ивана Сергеева со стороны питерского клуба, чтобы тот перешел в "Спартак", а не "Динамо".
Фото: ФК "Крылья Советов"