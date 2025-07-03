По информации «СЭ», Иван Сергеев уведомил «Крылья Советов» о своём желании перейти исключительно в московское «Динамо» и попросил не регистрировать предложения от других клубов. Этот шаг призван устранить юридическую коллизию, когда «Спартак» направлял свои предложения, и у «Зенита» появлялось три дня на ответ, что тормозило переход футболиста, который ранее уже отказал «красно-белым».
Информация о том, что «Динамо» и «Крылья» уже подписали трансферный договор, не соответствует действительности. Ожидается, что соглашение будет оформлено 4 июля после заседания совета директоров самарского клуба.
Иван Сергеев стал игроком Крыльев Советов в сентябре 2024 года, перейдя из Зенита за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий провел 26 матчей в РПЛ, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 ассистами. Текущая рыночная стоимость 30-летнего форварда составляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
"СЭ": Сергеев заявил о согласии перейти только в "Динамо" и просит "Крылья Советов" не рассматривать другие предложения
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев направил в клуб письмо с просьбой учитывать только трансфер в «Динамо», чтобы избежать задержек из-за других предложений.
Фото: ФК "Крылья Советов"