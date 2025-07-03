«Продление контракта со Станковичем не дает никаких гарантий, что он проработает в клубе до 2027 года. В «Спартаке» быстро расстаются с тренерами. И Станкович может стать одним из первых специалистов, кого отправят в отставку в новом сезоне РПЛ. Если результаты будут плохие, то это возможно», — заявила Смородская «РБ Спорт».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского «Спартака» летом 2024 года, ранее он работал в венгерском «Ференцвароше» и сербской «Црвене Звезде». По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 57 баллов. Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в финале нижней сетки «Ростову» со счетом 1:2.
Смородская: Станкович может стать одним из первых специалистов, кого отправят в отставку в новом сезоне РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, контракт которого недавно был продлён до 2027 года.
Фото: ФК "Спартак"