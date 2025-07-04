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Григорян: я бы наказал Писарского более сурово

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал дисквалификацию нападающего Владимира Писарского.
Фото: ФК "Сочи"
"Наказание минимально, очень лояльное. Писарскому достаточно год себя держать в тонусе и можно вернуться в большой футбол. Тебе повезло зарабатывать, получая удовольствие. Я бы наказал гораздо более сурово", - цитирует Григоряна "Матч ТВ".

Вчера, 3 июля, комитет по этике РФС отстранил нападающего Владимира Писарского от футбольной деятельности на четыре года, три из которых - условно. Ранее стало известно, что футболист сделал ставку на матч со своим участием - речь о первом переходном матче "Сочи" с "Пари НН" (1:2), в той встрече Владимир Писарский получил красную карточку.

Агент футболиста после дисквалификации сообщил, что адвокат Писарского будет обжаловать решение комитета по этике РФС.

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