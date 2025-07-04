"Моему сыну и моей семье очень понравилось в России. Мы наслаждались временем здесь. Это были три прекрасных года. Конечно, мне бы хотелось однажды вернуться в РПЛ", - цитирует Веру "Чемпионат".
В июне текущего года сообщалось, что Лукас Вера перейдет в московский "Локомотив" на правах свободного агента - игрок должен был вылетать в Москву в конце месяца, однако его перехватил катарский "Аль-Вахда".
В прошлом сезоне Лукас Вера провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро. Ранее аргентинский полузащитник выступал за "Оренбург".
Вера: мне очень понравилось в России. Мне бы хотелось вернуться в РПЛ
Полузащитник "Аль-Вахды" Лукас Вера рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.
Фото: ФК "Химки"