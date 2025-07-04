- Хотел бы сказать, чтобы не верили доводам, которые исходят из того или иного паблика. В ближайшее время ситуация разрешится, и вы узнаете подробности. Никто никому не мешает, всё идет в рабочем режиме, стараемся учесть интересы футболиста и клуба.
Ранее главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин заявил, что клуб интересуется Сергеевым. Позднее в СМИ появилась информация о том, что нападающий "Крыльев Советов" планирует принять предложение "Спартака" о трансфере. Также стало известно, что сделку с Сергеевым рассматривает "Зенит".
30-летний футболист выступает за "Крылья Советов" с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 26 матчей в Самаре, в которых забил 9 голов и отметился тремя ассистами. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 3 миллиона евро.
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Крыльев Советов" – об уходе Сергеева: никто никому не мешает, все идет в рабочем режиме
Генеральный директор "Крыльев Советов" Роберт Тер?Абрамян заявил, что футбольный клуб учтет интересы нападающего Ивана Сергеева при его переходе в другую команду.
Фото: ФК "Крылья Советов"