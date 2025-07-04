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В "Зените" назвали дату возможного дебюта Веги за команду

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра сообщил, что новичок Роман Вега может дебютировать за команду 6 июля.
Фото: ФК "Зенит"
"Вега приехал и сразу почувствовал, что здесь всё отлично. Посмотрим ещё на его состояние, но не исключено, что он сможет сыграть с "Балтикой", – цитирует Оливейру Metaratings.

Товарищеская игра между "Зенитом" и "Балтикой" запланирована на 6 июля, начало — в 19:30 по мск.

Вега стал первым новичком питерского клуба в летнее трансферное окно. Футболист перешел из "Аргентинос Хуниорс", его рыночная стоимость оценивается в 5 млн евро.

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