"Вега приехал и сразу почувствовал, что здесь всё отлично. Посмотрим ещё на его состояние, но не исключено, что он сможет сыграть с "Балтикой", – цитирует Оливейру Metaratings.
Товарищеская игра между "Зенитом" и "Балтикой" запланирована на 6 июля, начало — в 19:30 по мск.
Вега стал первым новичком питерского клуба в летнее трансферное окно. Футболист перешел из "Аргентинос Хуниорс", его рыночная стоимость оценивается в 5 млн евро.
В "Зените" назвали дату возможного дебюта Веги за команду
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра сообщил, что новичок Роман Вега может дебютировать за команду 6 июля.
Фото: ФК "Зенит"