"Хотим уйти в аренду и получать игровую практику. Есть несколько разных вариантов. Не хотел бы озвучивать команды, есть разные варианты. Варианты есть как из РПЛ, также и из-за рубежа", — сказал Кокшаров-старший Metaratings.
Кокшаров концовку прошлого сезона провел в "Пари НН" на правах аренды. За нижегородскую команду форвард сыграл пять матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал один голевой пас. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до лета следующего года.
Кокшаров планирует уйти из "Краснодара" в аренду в другой клуб
Эдуард Кокшаров, отец нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова, рассказал о планах сына на следующий сезон.
Фото: ФК "Пари НН"