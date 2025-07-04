Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
22:00
Аль-ХиляльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
19:00
ПартизанНе начат

Кокшаров планирует уйти из "Краснодара" в аренду в другой клуб

Эдуард Кокшаров, отец нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова, рассказал о планах сына на следующий сезон.
Фото: ФК "Пари НН"
"Хотим уйти в аренду и получать игровую практику. Есть несколько разных вариантов. Не хотел бы озвучивать команды, есть разные варианты. Варианты есть как из РПЛ, также и из-за рубежа", — сказал Кокшаров-старший Metaratings.

Кокшаров концовку прошлого сезона провел в "Пари НН" на правах аренды. За нижегородскую команду форвард сыграл пять матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал один голевой пас. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до лета следующего года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится