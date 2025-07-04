"Пока официальных новостей нет. Потому комментировать смысла нет. Когда официально подпишут, если все получится, тогда можно будет что-то говорить. Сейчас преждевременно, правда", - сказал Пименов "Матч ТВ".
Ранее в "Чемпионате" появилась информация, что Сергеев подписал контракт с московским "Динамо". Некоторые источники сообщили будущий игровой номер футболиста - 33-й.
В прошедшем сезоне РПЛ форвард забил девять голов и отдал три ассиста в 26 матчах за "Крылья Советов" в РПЛ.
В "Крыльях Советов" не подтвердили информацию о контракте Сергеева с "Динамо"
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов назвал преждевременной информацию о контракте форварда самарцев Ивана Сергеева с московским "Динамо".
Фото: ФК "Крылья Советов"