"Не бывает дыма без огня, это проблема именно игрока, который, как я понимаю, непозволительно себя повёл. Я даже не подозревал этого. Как спортсмены так могут себя вести? Надо у него спросить, умышленно он это делал или нет", — сказал Ротенберг "Чемпионату".
Комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности до лета следующего года с дополнительным трехлетним условным сроком. По некоторым данным, футболист отдал деньги в долг другу, который затем сделал букмекерские ставки на переходный матч "Сочи" против "Пари НН". На тот момент Писарский выступал за сочинскую команду.
Президент "Сочи" Ротенберг: не бывает дыма без огня, это проблема Писарского
Президент "Сочи" Борис Ротенберг отреагировал на дисквалификацию экс-футболиста сочинцев Владимира Писарского из-за дела по ставкам.
Фото: ФК "Сочи"