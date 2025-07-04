"Зенит" очень сильная команда, и мы должны быть сильнее всех. Нам не нужно обращать внимание на другие команды. Хоть мы и проиграли прошлый сезон, нам не нужно менять свою ментальность и смотреть на то, кто из соперников может нам помешать", — сказал Мантуан Metaratings.
В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги питерский "Зенит" завоевал серебряные медали чемпионата. В турнирной таблице команда Сергея Семака отстала от "Краснодара" на один балл. Ранее сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России.
Мантуан: "Зенит" - сильная команда, не нужно обращать внимания на других
Футболист "Зенита" Густаво Мантуан заявил, что питерская команда должна быть сильнее всех.
Фото: ФК "Зенит"