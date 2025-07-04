"Слушайте, у "Динамо" есть беспроблемный денежный ресурс. У них владелец — ВТБ? О чем мы говорим с вами? Деньги есть, все есть. Карпин немного расшевелил", - сказал Первак "РБ Спорт", отреагировав на вопрос о возможном трансфере форварда Ивана Сергеева за 4 млн евро.
По некоторым данным, 30-летний нападающий "Крыльев Советов" близок к переходу в стан бело-голубых. Ранее "Динамо" уже подписало летом Максима Осипенко и назначило Валерия Карпина новым главным тренером команды.
Первак: у "Динамо" беспроблемный денежный ресурс
Бывший гендиректор "Спартака" Юрий Первак высказался об активности московского "Динамо" на трансферном рынке.
Фото: ФК "Динамо" Мск