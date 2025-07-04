"Мы работаем, это непросто. Мы хотим усиления, работаем над этим. Получится — будет хорошо. Нет — значит, мы плохо сработали. Оценка простая. У тренерского штаба и команды есть запрос", — сказал Газизов "СЭ".
В минувшем сезоне махачкалинское "Динамо" в своем дебютном сезоне в РПЛ заняло 11-е место в турнирной таблице. Летом клуб расстался с Эгашем Касинтурой и Абакаром Гаджиевым, которые перешли в "Ахмат". Трансферов на вход у дагестанцев пока не было.
Газизов рассказал о трансферных планах махачкалинского "Динамо"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о трансферных делах клуба.
Фото: ФК "Уфа"