Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что 30-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы ахилла, которую он получил на сборах в январе 2025 года.
В минувшем сезоне Караваев принял участие в 18 матчах во всех турнирах за «Зенит», не отметившись результативными действиями.
Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,2 млн евро.
По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.
"СЭ": защитник "Зенита" Караваев восстановится после травмы в октябре
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вернется на поле в октябре 2025 года.
Фото: ФК "Зенит"