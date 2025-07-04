Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
22:00
Аль-ХиляльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
3 - 1 3 1
ПартизанЗавершен

"СЭ": защитник "Зенита" Караваев восстановится после травмы в октябре

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вернется на поле в октябре 2025 года.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что 30-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы ахилла, которую он получил на сборах в январе 2025 года.

В минувшем сезоне Караваев принял участие в 18 матчах во всех турнирах за «Зенит», не отметившись результативными действиями.

Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,2 млн евро.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится