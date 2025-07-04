На шестой минуте счет открыл Денис Макаров. Через 14-й минут гости сравняли результат. Отличился Йован Милошевич. На 60-й минуте Даниил Фомин вновь вывел «Динамо» вперед, а на 78-й минуте Владислав Степанов установил окончательный счет на табло.
Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
"Динамо" обыграло "Партизан" в товарищеском матче
Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче над сербским «Партизаном» в рамках Братского Кубка со счетом 3:1.
Фото: ФК "Динамо"