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Раконьяц покинул "Локомотив"

Московский «Локомотив» объявил об уходе форварда Марко Раконьяца.
Фото: ФК "Локомотив"
«Клуб и нападающий при обоюдном согласии сторон расторгли трудовой договор, срок действия которого истекал в 2026 году.

Мы благодарим Марко за игру в составе «железнодорожников» и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», - говорится в сообщении «красно-зеленых».

В минувшем сезоне 25-летний нападающий играл за «Диошдьёр» из Венгрии на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

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