«Клуб и нападающий при обоюдном согласии сторон расторгли трудовой договор, срок действия которого истекал в 2026 году.
Мы благодарим Марко за игру в составе «железнодорожников» и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», - говорится в сообщении «красно-зеленых».
В минувшем сезоне 25-летний нападающий играл за «Диошдьёр» из Венгрии на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Раконьяц покинул "Локомотив"
Московский «Локомотив» объявил об уходе форварда Марко Раконьяца.
Фото: ФК "Локомотив"