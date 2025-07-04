«У меня не было много времени, чтобы поговорить с ним, но я увидел его и поздоровался. Надеюсь, он проведет хороший сезон, поможет нам выиграть чемпионат России и у него все получится», - цитирует Педро Metaratings.ru.
Вчера, 3 июля, «Зенит» объявил о переходе защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс» - ориентировочная сумма трансфера составила 7,7 млн евро. Контракт с аргентинцем заключен до лета 2030 года.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.
Нападающий "Зенита" Педро высказался о переходе Веги
Нападающий «Зенита» Педро отреагировал на переход аргентинского защитника Романа Веги в стан «сине-бело-голубых».
Фото: ФК "Зенит"