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Гендиректор "Динамо" рассказал о планах московского клуба на летнее трансферное окно

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о работе «бело-голубых» на трансферном рынке этим летом.
Фото: ФК "Динамо"
«Трансферов стоит ждать, мы хотим усилиться. Но не буду говорить, какие позиции. Ситуация меняется, появляются травмированные и так далее. Точное количество не скажу, однако одну-две позиции точно надо усилить», - цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Сегодня, 4 июля, «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Иваном Сергеевым. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

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