«Трансферов стоит ждать, мы хотим усилиться. Но не буду говорить, какие позиции. Ситуация меняется, появляются травмированные и так далее. Точное количество не скажу, однако одну-две позиции точно надо усилить», - цитирует Пивоварова «Чемпионат».
Сегодня, 4 июля, «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Иваном Сергеевым. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до лета 2028 года.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Гендиректор "Динамо" рассказал о планах московского клуба на летнее трансферное окно
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о работе «бело-голубых» на трансферном рынке этим летом.
Фото: ФК "Динамо"