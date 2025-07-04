«Монстр!» - написал Винисиус под публикацией с новостью об уходе Жерсона из бразильского клуба.
Сегодня, 4 июля, «Фламенго» объявил о расторжении контракта с 28-летним полузащитником. В ближайшее время Жерсон присоединится к «Зениту».
В 2025 году 28-летний футболист принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Зенит» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.
Игрок "Реала" отреагировал на переход Жерсона в "Зенит"
Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на переход полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».
Фото: Imago