«Что я видел — топовая история. Пульт от игры «Зенита» будет у него в руках. Это уровень Вендела. Плюс-минус даже выше», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за футболиста €25 млн — эта сумма уже поступила на счёт бразильского клуба. На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 28 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Радимов — о Жерсоне: уровень Вендела. Плюс-минус даже выше
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал переход бразильского хавбека Жерсона в «Зенит».
Фото: ФК "Фламенго"