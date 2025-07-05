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Радимов: Сергеев пригодится "Динамо" в первой части сезона

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал трансфер Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в московское «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
«Тюкавин восстановится, если я не путаю, в сентябре?октябре. Пока он наберет форму — первая часть чемпионата уже закончится. Сергеев будет необходим, чтобы играть в статусе первого нападающего. А дальше уже будут решать. Могут и схему поменять. У Сергеева паспорт российский есть, возраст есть, психология победителя есть. Парень потрясающий. Игрок сборной. О чем мы говорим», — заявил Радимов «Матч ТВ».

Нападающий был представлен в новом клубе во время матча Братского кубка с белградским «Партизаном» в пятницу, 5 июля. Контракт 30-летнего форварда рассчитан до 2028 года.

В прошедшем сезоне нападающий провел 26 матчей в РПЛ, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 ассистами. Текущая рыночная стоимость 30-летнего форварда составляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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