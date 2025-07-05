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Новичок ЦСКА: Вагнер Лав — это мой кумир, идол

Бразильский полузащитник Матеус Алвес, недавно прилетевший в Москву для завершения перехода в ЦСКА, рассказал о своих кумирах и знакомых игроках в РПЛ.
Фото: Telegram-канал "Трансферы ЦСКА"
— С кем из бразильских игроков из РПЛ ты знаком?

— У меня есть Диего Коста, который играет в «Краснодаре», он играл со мной в «Сан-Паулу». Плюс Алеррандро из ЦСКА, Виллиан Роша, Мойзес, Келлвен.

— А, например, Вагнера, Карвальо знаешь?

— Вагнер Лав — это мой кумир, идол, — отметил Матеус Алвес «Спорт-Экспрессу».

По информации журналиста Ивана Карпова, армейцы договорились о трансфере за €6 млн, а также включили в сделку 25% от будущей перепродажи футболиста. Контракт с бразильцем будет рассчитан до 2030 года.

Матеус Алвес является воспитанником академии Сан-Паулу. Для молодого бразильца это первый сезон за взрослую команду. Всего он провел 15 матчей, в которых сделал 2 ассиста. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

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