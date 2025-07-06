"Главное - нет карты болельщика. Атмосфера очень веселая, приятная, скучаем по такой атмосфере в чемпионате. На Кубке получается слышать наших фанатов, в чемпионате очень этого не хватает", - сказал Пиняев РИА Новости.
Ранее футболист посетил один из матчей финальной серии КХЛ в Ярославле, где играли местный "Локомотив" и челябинский "Трактор".
Закон о введении карты болельщика введен с 1 июня 2022 года. Документ используется на играх Российской Премьер-Лиги и Суперкубке России.
Пиняев назвал главное преимущество КХЛ перед РПЛ
Полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев высказался о главном преимуществе КХЛ перед РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"