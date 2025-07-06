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Шелия рассказал об оставшейся части задолженности "Тамбова": буду рад эсэмэске

Вратарь "Ахмата" Георги Шелия рассказал об оставшейся части задолженности "Тамбова" перед ним после закрытия клуба.
Фото: ФК "Ахмат"
"Не заплатили зарплату за пять?шесть месяцев и все премиальные. Для меня это большие деньги. Слышал, кому?то выплачивали часть. Если когда?то мне придут эти деньги, я буду очень рад эсэмэске (смеется)", - сказал Шелия "Матч ТВ".

Шелия играл за "Тамбов" с 2019 по 2020 год. Тамбовский клуб прекратил существование весной 2021 года из-за финансовых проблем. С тех пор голкипер выступает пятый сезон подряд в грозненском "Ахмате".

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