"В каждое трансферное окно говорят о том, что я вернусь, верно? Но меня все устраивает сейчас. Я прогрессирую в другой лиге, в стране с другим языком. Я всем доволен", - приводит слова Монтеса FOX Sports.
При этом футболист отметил, что как любой мексиканец любит свою родину и не исключает возможного возвращения в чемпионат Мексики.
Монтес выступает за "Локомотив" с сентября прошлого года, его контракт с клубом рассчитан еще на четыре сезона. На сегодняшний день защитник находится в расположении сборной Мексики, с которой вышел в финал Кубка КОНКАКАФ.
Монтес исключил свой уход из "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Сесар Монтес опроверг слухи о своем уходе из московского клуба.