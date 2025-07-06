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Монтес исключил свой уход из "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Сесар Монтес опроверг слухи о своем уходе из московского клуба.
"В каждое трансферное окно говорят о том, что я вернусь, верно? Но меня все устраивает сейчас. Я прогрессирую в другой лиге, в стране с другим языком. Я всем доволен", - приводит слова Монтеса FOX Sports.

При этом футболист отметил, что как любой мексиканец любит свою родину и не исключает возможного возвращения в чемпионат Мексики.

Монтес выступает за "Локомотив" с сентября прошлого года, его контракт с клубом рассчитан еще на четыре сезона. На сегодняшний день защитник находится в расположении сборной Мексики, с которой вышел в финал Кубка КОНКАКАФ.

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