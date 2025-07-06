Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Жемалетдинов близок к переходу в турецкий клуб

Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов близок к переходу в турецкий клуб, сообщил его агент Владимир Кузьмичев.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы занимаемся переходом. В ближайшее время можно будет что?то сказать. Интерес есть не только из Турции, но и в России. Но, скорее всего, он продолжит карьеру в турецком клубе", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".

Минувший сезон Жемалетдинов провел в ЦСКА, который покинул летом этого года. За армейскую команду футболист сыграл 29 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал четыре ассиста. В России полузащитник также выступал за "Локомотив" и "Рубин".

Ранее стало известно, что российский бизнесмен Туфан Садыгов связан с клубом "Серик Беледийеспор" из второй турецкой лиги. Главным тренером этой команды назначен россиянин Сергей Юран.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится