"Мы занимаемся переходом. В ближайшее время можно будет что?то сказать. Интерес есть не только из Турции, но и в России. Но, скорее всего, он продолжит карьеру в турецком клубе", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".
Минувший сезон Жемалетдинов провел в ЦСКА, который покинул летом этого года. За армейскую команду футболист сыграл 29 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал четыре ассиста. В России полузащитник также выступал за "Локомотив" и "Рубин".
Ранее стало известно, что российский бизнесмен Туфан Садыгов связан с клубом "Серик Беледийеспор" из второй турецкой лиги. Главным тренером этой команды назначен россиянин Сергей Юран.
Жемалетдинов близок к переходу в турецкий клуб
Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов близок к переходу в турецкий клуб, сообщил его агент Владимир Кузьмичев.
Фото: ПФК ЦСКА