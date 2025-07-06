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Источник: "Динамо" настаивает на единовременной оплате €12,5 млн за Карраскаля

Московское «Динамо» готово продать Карраскаля в «Фламенго» только при выполнении одного условия — полной оплате трансфера одним платежом.
Фото: ФК "Динамо"
Несмотря на появившуюся в СМИ информацию о том, что «Фламенго» согласовал трансфер хавбека Хорхе Карраскаля за €12,5 млн в три этапа, «Динамо» не намерено идти на подобные условия. Как сообщает журналист Карпов, российский клуб изначально поставил ультиматум: сделка состоится лишь при единовременной оплате всей суммы. Среди причин — настороженность после ситуации с рассрочкой по трансферу Николы Влашича и необходимость заменить травмированного Чавеса.

Отмечается, что ранее «Зенит» перевел «Фламенго» всю сумму (€25 млн) за Жерсона одним платежом — именно по такой схеме «Динамо» и хочет продать Карраскаля. Переговоры продолжаются.

Хорхе Карраскаль уже два сезона выступает за московское «Динамо». Колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 миллиона евро. Всего за время своей карьеры в «Динамо» Карраскаль принял участие в 64 матчах, забив 9 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.\

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