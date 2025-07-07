"Иногда поднимается вопрос моего возвращения в РПЛ. Некоторые клубы обозначают интерес.
Объективно: перейти в большую российскую команду мне сейчас тяжело. Люди почему-то смотрят на другие критерии. У них голова забита тем, что про меня писали в СМИ. Живут моими старыми залетами", - сказал Игнатьев в интервью Sport24.
На данный момент Иван Игнатьев выступает за алжирский "ЖС Кабилия" - в 2025 году россиянин провел за клуб во всех турнирах 15 матчей и отметился 5 забитыми мячами. Ранее форвард выступал за казанский "Рубин", московский "Локомотив", армянский "Урарту", "Краснодар" и ряд других российских клубов.
Всего на счету Ивана Игнатьева 111 матчей в Российской Премьер-Лиге, 24 забитых гола и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 900 тысяч евро, контракт игрока с алжирским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Иван Игнатьев: иногда поднимается вопрос моего возвращения в РПЛ
Бывший нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев рассказал, что может вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"